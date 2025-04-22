В Самарской области выявили 525 тонн опасного подсолнечника
Партия подсолнечника весом 525 т с карантинным сорняком выявлена в Самарской области. Вредоносная продукция обнаружена в Елховском районе. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.
Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ
В апреле в ведомство поступила заявка на выдачу карантинного сертификата для вывоза партии подсолнечника с территории района. После этого инспектор управления отобрал образцы продукции, чтобы проверить ее состояние.
В итоге в партии подсолнечника нашли амброзию трехраздельную (Ambrosia trifida). Этот карантинный сорняк способен быстро завоевывать большие пространства и причинять вред культурным растениям и здоровью человека. Партию продукции отправили на переработку.