В Самарской области выявили 525 тонн опасного подсолнечника

Партия подсолнечника весом 525 т с карантинным сорняком выявлена в Самарской области. Вредоносная продукция обнаружена в Елховском районе. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

В апреле в ведомство поступила заявка на выдачу карантинного сертификата для вывоза партии подсолнечника с территории района. После этого инспектор управления отобрал образцы продукции, чтобы проверить ее состояние.

В итоге в партии подсолнечника нашли амброзию трехраздельную (Ambrosia trifida). Этот карантинный сорняк способен быстро завоевывать большие пространства и причинять вред культурным растениям и здоровью человека. Партию продукции отправили на переработку.

Георгий Портнов