Более 9 тыс. человек присоединились к экопроекту «Чисто.Весна – это реально»

Экологическая акция продлится до 19 мая, самые активные участники получат призы от нефтяников.

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Жители Чернушки и Куеды первыми приняли эстафету чистоты. Совместно с нефтяниками они провели масштабный субботник. Это первый этап месячного марафона, который охватит все территории деятельности компании «ЛУКОЙЛ» в регионе.

К акции присоединились более 50 учебных заведений, общая численность – более 9 тыс. человек. До 19 мая эковолонтерам необходимо провести субботники в своих населенных пунктах. Конкурсная комиссия определит победителей по наибольшей площади убранной территории и объему собранного мусора. Самые активные получат уличные столы для шахмат и настольного тенниса, которые станут частью инфраструктуры образовательных учреждений. Итоги экопроекта объявят до 23 мая.

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– Такие акции – это не только про чистоту, но и про единство, заботу о родном городе и воспитание ответственности у подрастающего поколения, – отметила Ольга Суднева, депутат Законодательного собрания Пермского края.

Проект «Чисто.Весна – это реально» реализуется в рамках ежегодных благотворительных акций компании «ЛУКОЙЛ». Так, в 2024 году в Прикамье волонтеры привели в порядок более 137 км береговых линий, к очистке и озеленению территорий привлекли почти 6 тыс. человек. Кроме того, нефтяники высадили в регионе 95 аллей в честь 95-летия нефтяной промышленности Пермского края.

ООО "Лукойл-Пермь"