Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура добилась восстановления работы лифтового оборудования в Волгограде

Управляющая компания восстановила работу лифтового оборудования в многоквартирном доме Волгограда после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в доме № 10 на ул. Тулака в Волгограде долгое время простаивает лифтовое оборудование. Из-за этого проживающий там инвалид I группы не может выйти из квартиры на улицу.

В ходе проверки прокуратура Советского района Волгограда выяснила, что причиной сложившейся ситуации стал выход из строя частотного преобразователя. По итогам проверочных мероприятий управляющая компания выполнила ремонт лифтового оборудования.

Павел Фролов

Новости компаний Все