Прокуратура добилась восстановления работы лифтового оборудования в Волгограде

Управляющая компания восстановила работу лифтового оборудования в многоквартирном доме Волгограда после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в доме № 10 на ул. Тулака в Волгограде долгое время простаивает лифтовое оборудование. Из-за этого проживающий там инвалид I группы не может выйти из квартиры на улицу.

В ходе проверки прокуратура Советского района Волгограда выяснила, что причиной сложившейся ситуации стал выход из строя частотного преобразователя. По итогам проверочных мероприятий управляющая компания выполнила ремонт лифтового оборудования.

Павел Фролов