За пропаганду терроризма в соцсетях жителя Приангарья осудили на 7 лет колонии

2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор жителю Иркутской области за пропаганду терроризма. Ему назначили семь лет колонии общего режима с лишением права заниматься электронной перепиской и отправкой сообщений в мессенджерах на три года, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным следователей, фигурант дела был противником проведения специальной военной операции на Украине.

Осужденный размещал в мессенджере публикации с призывами к осуществлению террористической деятельности против безопасности России, а также с пропагандой деятельности «Легиона Свобода России» и «Русского добровольческого корпуса» (организации признаны в РФ террористическими и запрещены).

Александра Стрелкова