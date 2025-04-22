Красноярский край планирует перейти на одноуровневую модель самоуправления

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков решил полностью переформатировать структуру муниципалитетов региона. В ходе запланированной реформы предполагается ликвидировать муниципальные образования первого уровня — сельские и поселковые. Руководителей же районов и городов в новой схеме предложено избирать местным советам из числа кандидатов, выдвинутых главой региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Эти положения содержатся в законопроекте «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае». Его разработчиком указана администрация губернатора. В пояснительной записке к документу говорится о том, что законопроект предложен в связи с принятием федерального закона №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», который допускает возможность существования в регионе муниципалитетов только одного уровня — городского и районного. В настоящее время в Красноярском крае действует двухуровневая система местного самоуправления. В регионе насчитывается 472 муниципалитета.

Согласно законопроекту, городские советы сохранятся только в Красноярске, Дивногорске, Норильске, Железногорске, Зеленогорске и Солнечном. Для переформатирования схемы муниципалитетов отводится переходный период, который истечет 31 декабря 2029 года.

Законопроект внесен в повестку дня заседания комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению законодательного собрания края 23 апреля. 24 апреля он будет рассмотрен на сессии регионального парламента.

Валерий Лавский