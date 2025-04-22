В Ставрополе осудили преподавателей Краснодарского университета МВД за взятки

Суд в Ставрополе вынес приговор по делу бывших преподавателей и курсантов факультета заочного обучения ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России, сообщает Генпрокуратура РФ. Пятнадцать фигурантов признаны участниками преступного сообщества, которые систематически получали взятки от студентов-заочников (ст. 210 УК РФ, ч. 5 ст. 290 УК РФ). Один из обвиняемых, Евгений Апряткин, также осужден за незаконный оборот оружия — у него обнаружили боевые патроны к автомату Калашникова и разобранную ручную гранату (ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Уголовное дело возбудили в августе 2020 года по материалам службы собственной безопасности полиции. Следствие установило, что в 2017 году заместитель начальника факультета заочного обучения Сергей Крапивин организовал и возглавил преступное сообщество. В него вошли руководители шести кафедр — Андрей Власов, Данил Гуров, Алим Отаров, Иван Мармута, Сергей Рожков, Людмила Медведицкова, а также восемь условно назначенных командиров групп.

Согласно приговору, участники схемы создали систему, при которой студенты платили за гарантированный допуск к аттестациям и их успешную сдачу независимо от реальных знаний. На каждого фигуранта приходилось от 10 до более 100 эпизодов взяточничества. За годы деятельности преступного сообщества его члены получили свыше 5,8 млн руб.

Организатору схемы Сергею Крапивину назначено 18 лет колонии строгого режима со штрафом в 3 млн руб. Он лишен специального звания полковника полиции и права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах. Остальные получили от 6 лет 9 месяцев до 17 лет 9 месяцев лишения свободы с крупными штрафами. Всех фигурантов лишили специальных званий и запретили работать в госорганах.

Наталья Решетняк