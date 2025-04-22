Прокуратура начала проверку качества воды в ЖК «Зеленодольский» в Пензе

Прокуратура Пензенской области приступила к проверке опубликованной в СМИ информации о поставке в ЖК «Зеленодольский» некачественной воды и ее систематических отключениях. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, жилой комплекс включает в себя девять домов, их строили с 2013 по 2022 год. ООО «Комэнерго» отвечает за водоснабжение. Организация обеспечивает его из артезианских скважин, которых нет в централизованной системе водоснабжения.

Надзорному ведомству предстоит, в частности, выяснить причины перебоев с водоснабжением, установить, почему вода ненадлежащего качества. По итогам проверки прокуратура решит вопрос о принятии мер реагирования. Прокуратура области контролирует ситуацию с водоснабжением жителей указанного жилого комплекса.

Павел Фролов