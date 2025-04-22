Самыми дорогими челябинскими работниками стали специалисты высшего менеджмента

В Челябинской области на конец марта — начало апреля самыми высокооплачиваемыми работниками оказались специалисты высшего и среднего менеджмента. В среднем им предлагают зарплату 122 тыс. руб., сообщает Hh.ru.

На втором месте по величине жалованья находятся представители автомобильного бизнеса — таким сотрудникам готовы платить 100 тыс. руб., а на третьем — специалисты по стратегии, инвестициям и консалтингу со средним предложением в 94,1 тыс. руб. Также в топ-10 самых «дорогих» работников вошли представители таких направлений, как «Сельское хозяйство» (93,4 тыс. руб.), «Добыча сырья» (88,7 тыс. руб.), «Транспорт, логистика, перевозки» (82,5 тыс. руб.), «Страхование» (82,1 тыс. руб.), «Производство, сервисное обслуживание» (81,2 тыс. руб.), «Строительство, недвижимость» (80 тыс. руб.) и «Рабочий персонал» (76,7 тыс. руб.).

Средняя предлагаемая в Челябинской области зарплата по итогам марта составила 60,6 тыс. руб., что на 5,5 тыс. руб. больше, чем год назад. Ниже среднего по рынку в регионе предлагают специалистам из таких профессиональных областей, как «Административный персонал» (51,1 тыс. руб.), «Наука, образование» (45,8 тыс. руб.), «Розничная торговля» (45 тыс. руб.) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (43,1 тыс. руб.).

Виталина Ярховска