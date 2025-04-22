Сын Эрдогана признался в любви к России, ее природе и культуре

Сын президента Турции Тайипа Эрдогана, глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган в интервью ТАСС выразил симпатию к России, высоко оценив её природу, культуру и кухню. Он отметил, что ему близка русская кухня, так как на нее повлияли тюркские традиции.

«Конечно, мне нравится приезжать в Россию. Я был даже в Якутске. Также в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи»,— сказал господин Эрдоган.

Эрдоган отметил, что кухня в РФ разнообразная из-за множества этносов, живущих в стране. «Поэтому кухня богатая, и мне она очень нравится. Кроме того, в России живет много тюркских народов, и их кулинарные традиции тоже вошли в русскую кухню, она во многом нам близка и знакома»,— добавил сын президента.

В разговоре с агентством Билал Эрдоган также заявил, что выступает за возвращение российских спортсменов на Олимпийские игры, а также что президенты России и Турции делают многое для мира спорта.