«Авангард» одержал «сухую» победу в матче плей-офф КХЛ

Омский «Авангард» сравнял счет в четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом». В шестом матче серии сибиряки одержали «сухую» победу на своей площадке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

21 апреля «Авангард» победил со счетом 3:0. Первую шайбу в первом периоде провел Евгений Кулик, в третьем отличились Наиль Якупов и Рид Буше, забивавший уже в пустые ворота гостей. Голкипер омичей Никита Серебряков отразил 32 броска.

Счет в серии до четырех побед стал 3:3, «Авангард» ликвидировал отставание в две победы. Решающий седьмой матч серии пройдет в Ярославле 23 апреля.

Валерий Лавский