В Башкирии выросло количество предложений о продаже премиум-авто с пробегом

Эксперты «Авито Авто» зафиксировали рост предложения премиальных автомобилей с пробегом возрастом до 3 лет в Башкирии в первом квартале 2025 года. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, количество таких авто увеличилось на 16,7%. Интерес пользователей остался высоким, а средняя цена снизилась до 4,5 млн руб.

Среди популярных марок лидирует BMW, на которую приходится 33,7% интереса. В топ-5 также вошли Mercedes-Benz (24,5%), Lexus (14,1%), Audi (12,4%) и Land Rover (10%).

Наиболее востребованными моделями стали BMW X5 (8,2% интереса) и Lexus RX (6,4%). В пятерку лидеров также вошли Land Rover Range Rover (5,7%), BMW X3 (5,2%) и BMW X6 (4,9%). Особенно заметен рост интереса к BMW X5: по сравнению с первым кварталом предыдущего года он увеличился на 29,6%.

«Интерес к премиальным иномаркам остается неизменным: покупатели по-прежнему высоко ценят качество и статус немецких, японских и британских брендов. Эти автомобили уверенно удерживают лидирующие позиции на рынке, несмотря на растущую конкуренцию со стороны новых игроков»,— прокомментировал директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито» Андрей Ковалев.

Олег Вахитов