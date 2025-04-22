«Норникель» снизил производство никеля в первом квартале 2025 года

За первый квартал 2025 года «Норильский никель» сократил производство никеля на 1,1% год к аналогичному периоду прошлого года, до 42 тыс. тонн. Большую часть металла компания произвела из собственного сырья (41,6 тыс. тонн). Снижение связано с проведением запланированных профилактических ремонтов печей на Надеждинском металлургическом и Медном заводах, а также мельницы на Талнахской обогатительной фабрике, следует из отчета «Норникеля».

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Также за январь-март компания снизила выпуск палладия на 0,6% до 741 тыс. унций, а производство платины увеличила на 0,6% г/г, до 180 тыс. унций, в связи с изменением соотношения металлов в перерабатываемом сырье. При этом выпуск меди не изменился в сравнении с первым кварталом 2024 года и составил 109 тыс. тонн.

В этом году «Норникель» планирует произвести 204-211 тыс. тонн никеля, 353–373 тыс. тонн меди, 2,7-2,8 млн унций палладия и 662-675 тыс. унций платины.

Александра Стрелкова