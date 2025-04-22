Королеву Норвегии госпитализировали с одышкой

Королеву Норвегии Соню госпитализировали в Национальный госпиталь для обследования — у нее началась одышка. Об этом сообщили в пресс-службе королевства.

87-летнюю королеву транспортировали из Королевского горного шале Принсехютта в Сиккильсдалене на вертолете. В шале королевская чета провела пасхальные каникулы. В январе этого года из-за мерцательной аритмии Соне установили кардиостимулятор.

Королева взошла на престол 17 января 1991 года. Она замужем за королем Харальдом V, которому 88 лет. У пары двое детей — наследный принц Хокон (49 лет) и принцесса Марта-Луиза (51 год).