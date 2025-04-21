Полиция Кубани проверяет данные о жительнице, разжигавшей ветки от Вечного огня

В Кореновске полиция инициировала проверку по факту использования огня с мемориала «Вечный огонь» в неустановленных целях. Поводом стало появление в сети видеозаписи, на которой зафиксировано, как девушка поджигает ветки от факела, расположенного на территории памятного комплекса, передает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Информация о произошедшем зарегистрирована в ОМВД России по Кореновскому району. Сотрудники ведомства приступили к установлению личности фигурантки и намерены дать правовую оценку ее действиям с учетом законодательства, регламентирующего обращение с объектами, имеющими мемориальное значение.

Вячеслав Рыжков