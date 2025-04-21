ВТБ запустил новую услугу по выкупу стандартных золотых слитков весом от 11 кг до 13,3 кг, вне зависимости от того, где клиент приобрел и хранил их. Это позволит закрыть потребность крупных инвесторов и повысить ликвидность золотых слитков. По прогнозам банка, объем выкупленного физического золота к концу года составит около 1 т. Золото традиционно считается защитным активом и позволяет сократить риск девальвации рубля. Высокий спрос на драгметалл объясняется его инвестиционной привлекательностью: за последние десять лет цена на золото выросла на 313%.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что «платформа скорее уйдет с рынка, чем подорвет шифрование с помощью бэкдоров и нарушит основные права человека». Миллиардер отметил, что за всю 12-летнюю историю мессенджера он не раскрыл «ни байта личных сообщений». По его словам, французские власти обсуждают законопроект, обязывающий мессенджеры внедрять бэкдоры для доступа полиции к личным сообщениям

«Авито Авто» представил новую технологию которая помогает улучшить качество обслуживания, говорится в сообщении компании. Нейросеть определяет уровень заинтересованности клиентов и подсказывает дилерам, как улучшить качество продаж. Как рассказали в компании, модель A-Vibe формирует детальный отчет всего за 30 секунд — это в 10 раз быстрее, чем в среднем занимает ручной анализ звонка. При этом точность такого нейро-анализа достигает 95%.