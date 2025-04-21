На Кубани планируют направить 1,7 млрд рублей на соцконтракты для малоимущих

Власти Краснодарского края планируют в 2025 года заключить около 8,6 тысяч социальных контрактов для оказания помощи отдельным категориям граждан. На эти цели планируется направить 1,7 млрд руб., сообщает пресс-служба Заксобрания Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В прошлом году в регионе заключили 7657 соцконтратов на общую сумму в 1,4 млрд руб. Финансирование осуществлялось из федерального и регионального бюджетов.

Обсуждение помощи малоимущим стало темой еженедельного планерного совещания в ЗСК. По информации краевого парламента, сейчас в Краснодарском крае существует четыре основных направления соцконтракта с помощью которых оказывают помощь жителям. Одно из них — на поиск работы. Продолжительность контракта — от трех до девяти месяцев. Ежемесячная выплата равна прожиточному минимуму для трудоспособного населения – 18,5 тыс. руб. В рамках такого контракта можно пройти профобучение или получить дополнительное профессиональное образование, на оплату которого выделяется до 30 тыс. руб.

Жители края могут рассчитывать на поддержку в рамках социального контракта при открытии собственного дела — в этом случае соглашение заключается на срок от трех до двенадцати месяцев, а максимальная сумма выплаты достигает 350 тыс. руб. Кроме того, предусмотрена помощь тем, кто решит заняться личным подсобным хозяйством: здесь условия аналогичны, но сумма поддержки составляет до 200 тыс. руб.

Существует и другая форма соцконтракта — на преодоление трудной жизненной ситуации. Его срок варьируется от трех до шести месяцев, выплата также приравнивается к прожиточному минимуму для трудоспособного населения и предоставляется единовременно. Максимально можно получить около 111 тыс. руб.

Приоритет в заключении контрактов на выход из кризисной ситуации и трудоустройство отдается семьям с детьми, отметил министр труда и социального развития Кубани Сергей Гаркуша. По завершении действия контракта в течение года органы соцзащиты отслеживают изменения в условиях жизни семьи. По итогам мониторинга может быть принято решение о повторной помощи или других формах поддержки.

«Социальный контракт является эффективным инструментом, который позволяет поддержать граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в долгосрочной перспективе, стимулировать их социальную активность и развить потенциал, что благоприятствует их социальной интеграции и улучшению качества жизни. Наша задача продолжить совместную конструктивную работу в данном направлении», — прокомментировал итоги совещания спикер Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин