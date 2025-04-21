Мэрия планирует распечатать 1 тыс бюллетеней «Астраханский вестник» за 1,5 млн

МБУ Астрахани «Пресс-центр» ищет поставщика бюллетеней «Астраханский вестник». За работу подведомственное мэрии учреждение готово заплатить более 1,5 млн руб.

В бюллетене «Астраханский вестник» публикуются нормативно-правовые и распорядительные акты органов и должностных лиц местного самоуправления облцентра. Главой редакции, по данным за 2024 год, числится Алина Абдулхакова.

Согласно техническому заданию, исполнителю предстоит выпустить газету разовым тиражом в 1 тыс. экземпляров. Количество полос в каждом номере бюллетеня определяется на основании заявок заказчика и может варьироваться от двух до 296 полос. По контракту, общий объем полос должен составить 1,5 тыс.

Срок исполнения контракта — с момента его подписания до 31 декабря текущего года. 30 апреля заказчик подведет итоги конкурса.

Нина Шевченко