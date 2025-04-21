Депутаты ЗСК обсудят налоговые льготы для инвесторов и развитие креативных индустрий

Депутаты Заксобрания Кубани проведут в четверг, 24 апреля, очередное 58-е заседание. На нем планируется рассмотреть около 30 вопросов, сообщает пресс-служба ЗСК.

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О наиболее значимых вопросах рассказал председатель краевого парламента Юрий Бурлачко. По его словам, в центре внимания окажется отчет Контрольно-счетной палаты о работе в прошлом году. Господин Бурлачко подчеркнул, что проверочная деятельность КСП имеет системное значение.

«За конкретными цифрами и фактами выявляемых аудиторами нарушений скрываются реальные отраслевые проблемы и риски при реализации намеченных планов социально-экономического развития субъекта, что в современных условиях имеет особую актуальность», — прокомментировал он.

Одним из значимых пунктов повестки также станет внесение изменений в действующие краевые законы. В частности, депутаты рассмотрят поправки в закон «О налоге на имущество организаций». Предлагается ввести налоговые льготы для концессионеров, инвестирующих в строительство или модернизацию объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, вводимых в эксплуатацию или передаваемых в концессию в 2025–2027 годах.

Цель инициативы — улучшение экологической ситуации в регионе, обеспечение населения качественной питьевой водой, модернизация систем отвода и очистки сточных вод, а также повышение надежности всей инженерной инфраструктуры.

Особое внимание депутаты уделят поддержке бизнеса, в том числе в сфере творческих индустрий, отметил Юрий Бурлачко. По его словам, кубанцев всегда отличало неравнодушие, вовлеченность в политическую и общественную жизнь, творческий подход к делу — это находит свое отражение и в коммерческой деятельности.

«Молодые инноваторы и предприниматели порой защищают и реализуют самые смелые проекты. В крае для них действует комплекс различных мер поддержки. Но сейчас все большую актуальность приобретают бизнес-проекты в сфере креативных индустрий. За последние пять лет инвестиции в креативные отрасли у нас увеличились почти в четыре раза, а средняя зарплата работников креативной экономики превышает среднюю по региону на 24%», — отметил Юрий Бурлачко.

На Кубани уже утверждена Концепция развития креативных индустрий до 2030 года, напомнил спикер ЗСК. Следующим шагом станет принятие краевого закона, направленного на поддержку этого сектора.

Также на сессии депутаты приведут ряд нормативных документов в соответствие с федеральным законодательством, скорректируют отдельные положения и примут новые постановления. Среди них — решения, касающиеся работы Роспотребнадзора в сфере регулирования потребительского рынка и контроля за качеством продуктов питания, а также конкурса на лучшее поселение по поддержке малого бизнеса в агропромышленном комплексе края.

Кроме того, в повестку включены обращения, подготовленные профильными комитетами, в адрес председателя правительства России и руководителя одного из федеральных ведомств.

Леонид Ломакин