«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Ключевым событием недели является заседание Российского Центробанка. 25 апреля российский ЦБ примет решение по монетарной политике. Консенсус, общее мнение экспертов: российский ЦБ ставку не должен поменять на этом заседании. Но проблема заключается в том, что ставка нашего Центрального банка находится на абсолютно запредельном уровне, в два раза выше инфляции. Инфляция, как заявили в том же ЦБ, в последние месяцы стала замедляться. И есть шансы на то, что регулятор как-то может поменять политику. Однако уровень ставки 21% при инфляции 10% — это, конечно, абсолютно запретительное значение для многих российских компаний, для корпоративного сектора. Как поступить инвесторам? На какие компании обратить внимание? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Олег Богданов: Неудивительно, что у многих компаний возникают проблемы, они прекратили платить дивиденды, некоторые входят в дефолт. Последняя громкая история — технический дефолт компании «Гарант-Инвест». Она 31 год работает на российском рынке в различных сферах, в основном на рынке коммерческой недвижимости. Вот за то время, пока «Гарант-Инвест» функционировала, причем успешно, на российском рынке дефолт объявляли многие компании: и «Русал», и «Мечел», и «Пик», и РЖД, и даже само российское государство в 1998 году. А «Гарант-Инвест» работал, и только сейчас, когда ключевая ставка запредельная, это привело к тому, что компания не может рассчитаться по своим обязательствам. Многие инвесторы боятся термина «дефолт», хотя по большому счету с чисто экономической точки зрения это способ выхода из кризисной ситуации, способ реструктуризировать свои проблемы. И вот у инвесторов очень серьезный выбор в текущей ситуации: или принимать планы реструктуризации, или от них отказываться. В случае отказа они, конечно, вообще ничего не получают, а вот реструктуризация, как показывает практика, дает инвесторам шанс получить свои деньги, может быть, не сразу, а с отсрочкой, но деньги эти они наверняка получат.

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