Бизнес вместе, а подсудность врозь

“Ъ” обнаружил случай, когда российский суд проигнорировал арбитражную оговорку участников процесса о рассмотрении споров в Казахстане. Компания-истец «Трансконтейнер», крупнейший российский железнодорожный контейнерный оператор, находится под санкциями, ответчик — казахстанская компания. Суд решил, что казахстанские юристы отказываются представлять интересы клиентов из России и необоснованно завышают цены, а отключение от SWIFT не позволяет оплатить госпошлину за границей, поэтому разбирательство должно проходить в РФ. Большинство опрошенных “Ъ” юристов считают, что такой подход в целом в русле последних тенденций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

История разбирательств началась в июне 2024 года, когда российское ПАО «Трансконтейнер» обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к казахстанскому товариществу с ограниченной ответственностью Kaz-Z Rail Logistics. Причиной стала задолженность по договору транспортно-экспедиционного обслуживания. Рассмотреть спор по существу помешали разногласия вокруг наличия на это исключительной компетенции у российского суда.

1175 дел прекращено за 2024 год из-за того, что спор не подлежит рассмотрению в российском арбитражном суде

Первая инстанция приняла исковое заявление, однако против выступила казахстанская компания. Она сослалась на допсоглашение от декабря 2021 года, по которому стороны обусловились разрешать разногласия по месту нахождения ответчика, то есть в данном случае — в Казахстане.

«Трансконтейнер» возразил, что находится в санкционных списках США, ЕС и Швейцарии, а поэтому не может защитить свои интересы ни в каких иностранных юрисдикциях.

Помимо этого, истец сослался на отказы казахстанских юрфирм от сотрудничества и произвольное повышение стоимости их услуг (без конкретных доказательств). Ответчик, напротив, привел примеры, когда казахстанские суды беспрепятственно рассматривали тяжбы с участием российских лиц. В результате арбитражный суд прекратил производство по делу, отправив стороны разрешать спор в Казахстане.

«Трансконтейнер» не смирился с таким исходом и подал жалобу на судебный акт. Спор дошел до апелляции, и та обратила внимание на ст. 248.1 Арбитражного процессуального кодекса РФ (АПК), которая введена «законом Лугового» и позволяет российским лицам, пострадавшим от «мер ограничительного характера», перенести спор в Россию. Инстанция сочла, что подсанкционность «Трансконтейнера» сама по себе означает, что доступ юрлица к правосудию в иностранных юрисдикциях ограничен, что выражается, в частности, в «обременительности» процесса с точки зрения «финансовых, временных, репутационных» и других затрат. Даже невозможность оплаты госпошлины в безналичной форме из-за отключения российских банков от системы международных платежей SWIFT и СПФС позволяет рассмотреть спор в России, несмотря на договорную подсудность, следует из решения.

В итоге 14 апреля апелляция отменила решение первой инстанции, направив дело в Арбитражный суд Московской области для рассмотрения уже по существу. Не исключено обжалование этого акта в окружной кассации.

В «Трансконтейнере» и Kaz-Z Rail Logistics разбирательство не прокомментировали.

Чем докажешь, что не друг

Мнения опрошенных “Ъ” экспертов об обоснованности решения апелляционного суда разошлись. Партнер Novator Legal Group Илья Сорокин называет позицию первой инстанции «взвешенной и продуманной», а постановление апелляции — вызывающим множество вопросов. Он считает трактовку ст. 248.1 АПК со стороны вышестоящей инстанции «слишком упрощенной», хотя и признает, что она соответствует «сложившемуся сегодня подходу».

Адвокат, советник практики «Банкротство» АБ «Андрей Городисский и Партнеры» Дмитрий Якушев находит аргументы апелляции «не очень убедительными» в части распределения бремени доказывания. Господин Якушев отмечает, что «Трансконтейнер» не представил доказательств отказа казахстанских юристов от сотрудничества и не предпринял попыток оплаты госпошлины, в том числе наличными. К тому же к правоотношениям сторон, подчеркивает юрист, в этом случае применяется право РФ, а потому «нет никаких препятствий, чтобы направить российского юриста в Казахстан».

Кроме того, обосновать невозможность оплаты госпошлины «лишь общеизвестным фактом отключения российских банков от системы SWIFT» нельзя, поскольку «издержки по оплате разбирательства в Казахстане не могут быть столь значительными», говорит старший юрист практики разрешения споров юрфирмы «Косенков и Суворов» Артем Макаров. Так, другие российские компании успешно получают доступ к правосудию в Казахстане, подчеркивает Дмитрий Якушев. Илья Сорокин указывает, что ссылки на санкции США, ЕС и Швейцарии требуют большей конкретности: «Сторона спора, апеллирующая к "закону Лугового", должна доказать наличие реальных ограничений на доступ к правосудию в рамках иностранного процесса».

Апелляция правомерно оценила влияние санкций, возражает управляющий партнер в России АБ Nordic Star, эксперт по международному арбитражу и трансграничным спорам Анна Заброцкая. Верховный суд РФ уже признавал, что иностранные ограничения сами по себе создают препятствия для доступа к правосудию, указывает госпожа Заброцкая. По ее мнению, для переноса спора под юрисдикцию российских судов «достаточно одностороннего волеизъявления российской стороны». «Иностранные банки действительно отказывают в платежах в пользу российских компаний, а юридические фирмы опасаются вторичных санкций»,— поясняет она.

Впрочем, «без тщательной оценки доводов и доказательств истца в части затруднения доступа к правосудию норма рискует превратиться в универсальный инструмент обхода юрисдикционных и арбитражных оговорок», предупреждает Анна Заброцкая. Расширительное толкование «закона Лугового» создает риски для иностранных компаний из дружественных стран, работающих с российскими партнерами, утверждает Артем Макаров.

Диана Лисунова, Ян Назаренко