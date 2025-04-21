Три руководителя УК «Квартстрой» получили до 7 лет за хищение 2,4 млрд рублей

Черемушкинский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу о нецелевом расходовании денег при строительстве жилья. Обвинения предъявили руководителям УК «Квартстрой» и ООО «Квартстрой-НН» Александру Байгушеву, Марине Локтевой и Наталье Сергеевой. Их признали виновными в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и присвоении чужого имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщила «Ъ» прокуратура.

Суд установил, что в период с 2012 по 2017 год осужденные вместе с соучастниками присвоили себе свыше 2,4 млрд руб. Деньги фигуранты получили от более 5 тыс. участников долевого строительства пяти жилых комплексов в Волгограде, а также в Нижегородской и Московской областях. В итоге фигуранты финансировали другие проекты.

Также Марина Локтева вместе с соучастником присвоила более 490 млн руб. участников долевого строительства. Дело соучастника выделили в отдельное производство.

Александру Байгушеву назначили семь лет колонии общего режима. Марину Локтеву и Наталью Сергееву приговорили к шести и пяти годам соответственно. При этом женщинам дали отсрочку до достижения детьми возраста 14 лет. Четырем соучастникам вынесли приговоры ранее. Также обвиняемым запретили заниматься управленческой деятельностью на два с половиной года. Помимо этого, суд удовлетворил иск ППК «Фонд развития территорий» на сумму причиненного ущерба.

Никита Черненко