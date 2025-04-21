Государственный совет Татарстана рассматривает проект закона, предусматривающего ограничение открытой продажи алкоголя в торговых точках. Соответствующий документ размещен в базе данных Госсовета Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане предлагают убрать алкоголь с витрин ради защиты подростков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ В Татарстане предлагают убрать алкоголь с витрин ради защиты подростков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Инициатива направлена на защиту несовершеннолетних и предотвращение формирования у молодых людей позитивного восприятия алкоголя как элемента повседневной взрослой жизни.

Законопроект разработал парламентарий Ильдар Шамилов.

Предлагается ввести штрафы за несоблюдение запрета: граждане рискуют заплатить от 3 до 5 тыс. руб., должностные лица — от 30 до 50 тыс. руб., юридические лица — от 100 до 150 тыс. руб.

Необходимость нововведения аргументируется статистическими данными республиканской комиссии по делам несовершеннолетних. Так, за последние четыре года зарегистрировано 357 отравлений среди подростков, связанных с употреблением алкоголя и спиртосодержащих жидкостей, причем три случая — с летальным исходом.

Число случаев алкогольного отравления среди несовершеннолетних в Татарстане увеличилось с 51 в 2020 году до 89 в 2023-м и составило 77 в 2024-м, свидетельствуя о постоянной угрозе доступности спиртного для подростков.

Артём Дергунов