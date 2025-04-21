Столичные власти упростили порядок согласования перепланировки жилья

В столичной мэрии сообщили о подписании постановления правительства Москвы, упрощающего порядок согласования перепланировок в квартирах многоквартирных домов. Расширен перечень работ, согласование которых может отныне проходить в упрощенном режиме — по эскизу, без разработки соответствующего проекта. Речь, в частности, идет о закладке проемов в несущих стенах, а также изменениях конфигурации или демонтаже подиумов, пандусов и ступеней.

Подавать необходимые для согласования бумаги можно на портале столичной мэрии, при этом сроки получения услуги сокращены с 30 до 20 рабочих дней. Результаты оказания услуги больше не оформляются в бумажном виде, а выдаются пользователям в личных кабинетах на mos.ru. Власти также отчитались об организации электронного межведомственного взаимодействия Мосжилинспекции с Росреестром (для внесения изменений в реестр недвижимости после оформления акта о перепланировке). Ранее житель должен был обращаться для этого в Росреестр самостоятельно.

Упрощение процедуры согласований перепланировки начинал еще экс-градоначальник Юрий Лужков, разрешив в 2005 году устанавливать или разбирать в квартирах встроенные шкафы, антресоли и менять унитазы без согласований с чиновниками. При Сергее Собянине подобные бюрократические процедуры также упрощались не раз. Так, еще в 2011 году отпала необходимость согласовывать установку кондиционера на фасаде дома. С тех же пор граждане могут сносить ненесущие стены или устраивать в них проемы, остеклять лоджии и балконы и переносить сантехнику на кухнях или в ванных комнатах без согласования с властями. В мэрии тогда же разработали типовые проекты перепланировок, упрощающие бюрократические процедуры.

Иван Тяжлов