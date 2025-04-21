Президент России Владимир Путин созвонился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой и изложил позицию Москвы относительно необходимости устранить первопричины конфликта на Украине. Также лидеры обсудили дальнейшее развитие сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной областях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«С учетом заинтересованности южноафриканской стороны содействовать поиску путей мирного урегулирования украинского кризиса Владимир Путин изложил принципиальную российскую позицию относительно необходимости устранения первопричин конфликта и обеспечения интересов безопасности России»,— сообщил Кремль.

Владимир Путин поздравил Сирила Рамафосу и южноафриканский народ с предстоящим 27 апреля национальным праздником ЮАР — Днем свободы. Стороны договорились продолжать контакты на различных уровнях.

Последний раз Владимир Путин и Сирил Рамафоса встречались на полях саммита БРИКС в Казани в октябре 2024 года. Российский президент тогда сказал, что Москва придает особое значение укреплению отношений с африканскими государствами. Его коллега поблагодарил Россию за поддержку.

Лусине Баласян