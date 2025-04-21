Полиция Краснодара ищет жителя, застрелившего фазана

Управление МВД по Краснодару инициировало проверку по факту отстрела фазана, информация о котором ранее была опубликована в социальных сетях. Инцидент, предположительно произошедший на окраине одного из жилых комплексов города, привлек внимание правоохранительных органов, следует из заявления пресс-службы УМВД краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В рамках доследственной проверки сотрудники полиции намерены установить личность мужчины, зафиксированного на видеозаписи, а также выяснить его мотивы и действия в контексте действующего законодательства, регулирующего охоту и обращение с объектами животного мира.

Как напоминают в ведомстве, в соответствии со ст. 8.37 КоАП РФ, нарушение правил охоты влечет штраф до 4 тыс. руб. с возможной конфискацией оружия. При этом охота вне установленных сроков может повлечь взыскание в размере от 35 тыс. до 50 тыс. руб., также с конфискацией или без нее.

Правовую оценку действиям мужчины правоохранители дадут по итогам проверки.

Вячеслав Рыжков