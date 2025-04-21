Липецкий завод ЛСТК стал участником проекта «Производительность труда»

Участником федерального проекта «Производительность труда» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» стало липецкое ООО «Завод ЛСТК». Об этом сообщили в правительстве региона.

Предприятие специализируется на производстве металлоконструкций, проектировании и строительстве зданий промышленного и гражданского назначения. В рамках федерального проекта ему направят господдержку, которая позволит оптимизировать производственные процессы и повысить эффективность работы.

«Липецкие промышленные компании проявляют заинтересованность в усилении своего потенциала и демонстрируют готовность к внедрению современных методов управления производством»,— отметил губернатор Игорь Артамонов.

Федеральный проект «Производительность труда» рассчитан до 2030 года. Он является продолжением одноименного нацпроекта, действовавшего в 2019–2024 годах. Экономический эффект от реализации последнего в Липецкой области составил около 400 млн руб.

Алина Морозова