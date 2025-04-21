На Дону началось голосование за объекты, которые благоустроят в 2026 году

В Ростовской области стартовало онлайн-голосование за объекты благоустройства на 2026 год. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам главы региона, всего в списке представлены 134 точки из 55 муниципалитетов. «За последние пять лет мы преобразили 871 общественное пространство — парки, скверы и зоны отдыха в больших городах и маленьких поселках,— отметил Юрий Слюсарь.— И каждое из них выбрали жители региона».

Голосование завершится в День России 12 июня. Участвовать смогут все желающие старше 14 лет через платформу «Госуслуги».

Константин Соловьев