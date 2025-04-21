Савельев и Хинштейн обсудили возобновление работы аэропорта Курска

Вице-премьер России Виталий Савельев и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обсудили развитие транспортного комплекса в регионе. Среди прочего они говорили о подготовке к возобновлению работы аэропорта в Курске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Российской Федерации Фото: Правительство Российской Федерации

В пресс-релизе правительства указано, что международный аэропорт Курска сможет возобновить прием и отправку рейсов «после стабилизации ситуации в регионе». Он приостановил работу 24 февраля 2022 года.

Вице-премьер и врио губернатора также обсудили строительство транспортно-пересадочного узла рядом с центральным вокзалом Курска. Правительство уточнило, что разработка технических параметров проекта идет совместно с РЖД.

Как напомнила пресс-служба правительства, в начале апреля президент Владимир Путин поручил разработать программу восстановления инфраструктуры Курской области. Она должна быть готова до 1 июля.