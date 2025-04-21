Шесть нижегородских ресторанов вошли в шорт-лист премии Wheretoeat Russia

В шорт-лист топ 100+ лучших ресторанов России национальной премии Wheretoeat Russia — 2025 вошли шесть нижегородских ресторанов. Об этом сообщили в министерстве туризма и промыслов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Краб в ресторане Vinedo

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Краб в ресторане Vinedo

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

За звание лучшего ресторана России будут бороться «Кусто», «Парк культуры», «19», Red Wall, Vinedo и Yale. Также бар «Медные трубы» выдвинут в номинации «Бар года», ресторан «19» – в номинации «Выбор СМИ», нижегородец Вячеслав Уваров — в номинации «Сомелье года».

Имена победителей назовут 22 апреля.

Как сообщалось, в 2024 году в шорт-лист премии было включено 50 ресторанов, в том числе 16 нижегородских заведений. Первое место занял ресторан «Кусто», на третьей, пятой и восьмой строчках оказались Red Wall, Yale и «19».

Звание «Шеф-повар года» выиграл Дмитрий Данилов (рестораны Negroni Bar & Enoteca и «Кусто»). Титул «Сомелье года» получил Вячеслав Уваров из BerezkaGroup. В номинации «Лучший официант» победител Сергей Жуков («Самовар да утки»). Ресторан «19» был признан лучшим в номинации «Выбор СМИ». Лучшим баром Центра России по версии Wheretoeat стал нижегородский «Авиатор».

Анастасия Титова