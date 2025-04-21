В Казани 55-летний местный житель предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего знакомого. Ему предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани перед судом предстанет мужчина, забивший знакомого кулаками и чайником

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Казани перед судом предстанет мужчина, забивший знакомого кулаками и чайником

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в ноябре 2024 года подозреваемый находился в гостях у знакомого в частном доме. Во время совместного распития алкоголя между мужчинами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый избил хозяина дома, нанеся не менее четырех ударов кулаком и металлическим чайником по голове жертвы. От полученных травм последний скончался.

В ходе следствия мужчина признал свою вину, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело отправлено в суд для рассмотрения по существу.

Артём Дергунов