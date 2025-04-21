Бывшего экономиста оштрафовали на 4,9 млн рублей за взятку

Приокский райсуд Нижнего Новгорода вынес приговор нижегородке, обвиняемой в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе суда, будучи экономистом по материально-техническому снабжению одного из акционерных обществ, она в 2020-2022 годах получила от представителей компании-поставщика 1,45 млн руб. за содействие в беспрепятственной приемке и оплате поставляемых товаров, заключении новых договоров, а также формированию его репутации как добросовестного поставщика.

«Подсудимая факт получения денежных средств признала, однако полагала, что не является должностным лицом, поскольку не была наделена правом подписания договоров и иных документов, связанных с исполнением сделок», — сообщили в суде.

В итоге женщину признали виновной во взяточничестве и назначили ей штраф в размере 4,9 млн руб. с конфискацией суммы взятки. Приговор в законную силу не вступил.

Иван Сергеев