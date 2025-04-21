СКФУ получил грант Минобрнауки на создание конструкторского бюро

Северо-Кавказский федеральный университет стал единственным вузом СКФО, получившим грант Минобрнауки России на создание студенческого конструкторского бюро среди 15 победителей из 178 учебных заведений страны, сообщает пресс-служба СКФУ.

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«Мы нацелены на подготовку высококвалифицированных специалистов, способных создавать инновационные технологии и продукты для реального сектора экономики. Уверен, что создание студенческого конструкторского бюро станет важным шагом в развитии инженерного образования на Северном Кавказе»,— отметил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

В университете уже функционирует студенческое конструкторское бюро, работающее по нескольким перспективным направлениям: разработка беспилотных летательных аппаратов, электроника и электротехника, технологии виртуальной реальности, машиностроение и аддитивные технологии.

Студенческие конструкторские бюро выступают площадками для разработки новых технических и технологических решений с использованием передовых методов моделирования. Организация работы максимально приближена к реальному производству, что способствует подготовке специалистов для высокотехнологичных отраслей экономики региона.

Николай Аксенов