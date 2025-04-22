Представители властей ДНР и ЛНР на минувшей неделе предложили застройщикам Башкирии вести бизнес в новых российских регионах. Об этом вице-премьер Донецкой народной республики Сергей Раздорский и глава администрации города Красный Луч (ЛНР) Сергей Соловьев рассказали уфимским строителям на заседании Ассоциации застройщиков Башкирии. По словам спикеров, в народных республиках имеются инструменты для прибыльной работы застройщиков: льготные условия и спрос. Опрошенные Ъ представители уфимских строительных компаний и эксперты рынка недвижимости с осторожностью отнеслись к предложениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Донецкой народной республики Сергей Раздорский по ВКС принял участие в заседании Ассоциации застройщиков Башкирии

Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ Вице-премьер Донецкой народной республики Сергей Раздорский по ВКС принял участие в заседании Ассоциации застройщиков Башкирии

Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ

Членам Ассоциации застройщиков Башкирии, объединяющей 36 представителей отрасли, предложили выйти на рынки Луганской и Донецкой народных республик. Об этом шла речь на заседании объединения, которая состоялась в минувшую пятницу.

В режиме видеоконференцсвязи перед республиканскими строителями выступили заместитель премьер-министра Донецкой народной республики Сергей Раздорский и глава администрации города Красный Луч (ЛНР) Сергей Соловьев.

Господин Раздорский, презентуя возможности региона, отметил, что в ДНР действует нулевая ставка налога на прибыль, а также на земельный и имущественный налоги. Кроме того, местное законодательство позволяет передавать земельные участки в аренду за 1 руб., а ипотека для покупки жилья — под 2% годовых. Вице-премьер отметил, что в республике уже ввели в эксплуатацию около 470 тыс. кв. м жилья. «Это в основном на территории Мариуполя, но и другие города на сегодняшний день у нас востребованы,— заявил Сергей Раздорский. — Поэтому милости просим, приходите». Для застройки власти готовы предоставить земельные участки от 70 соток до 20 га, добавил он.

Отвечая на вопрос исполнительного директора Ассоциации застройщиков Башкирии Адель Сайфуллиной, господин Раздорский сообщил, что средняя стоимость кв. м жилья в Мариуполе составляет от 140 тыс. руб. до 200 тыс. руб., а в Донецке — «чуть подороже». Себестоимость строительства, ответил вице-премьер на следующий вопрос, в районе 80 тыс. руб. за кв. м. Спрос на жилье есть, отметил он. Около 70% продаж, добавил Сергей Раздорский, приходится на Мариуполь, а среди покупателей в основном «не местные».

В качестве дополнительных плюсов для застройщиков господин Раздорский назвал наличие в регионе цементных, щебеночных и металлургических предприятий. «Мы можем влиять на отпускную цену товаров застройщикам»,— отметил он.

Возможностью задать вопросы вице-премьеру ДНР воспользовался только владелец группы ПСК-6 Андрей Носков. Его интересовали инженерные коммуникации, социальные отчисления (объем кв. м, которые застройщики должны передать в муниципальную собственность) и пул банков, работающих в ДНР.

Сергей Раздорский сообщил, что в республике работают офисы пяти банков, среди которых — ВТБ, Сбер и ПСБ. «Сейчас заходит Россельхозбанк»,— добавил он.

Отвечая на вопрос о социальных отчислениях городу, господин Раздорский сообщил, что они оставляют 2% от площади строительства.

Проблем с инженерными коммуникациями в регионе нет, добавил он.

Глава администрации Красного Луча Сергей Соловьев также сообщил, что спрос на жилье в городе есть. На данный момент имеются семь земельных участков для строительства МКД. Средняя стоимость кв. м, пояснил он, составляет 110 тыс. руб. Себестоимость строительства он назвать затруднился.

В марте стало известно, что подмосковная ГК «Садовое кольцо» (компания активно работает на строительном рынке Уфы) выходит на рынок строительства жилья в Мариуполе. Там компания намерена к 2026 году возвести девятиэтажный дом и освоить еще восемь площадок, где совокупно можно возвести 72,8 тыс. кв. м жилья.

Владелец ПСК-6 Андрей Носков вчера не стал комментировать заинтересовали ли его озвученные предложения.

«Предложение интересно низкими ставками на ипотечные продукты в указанных локациях и, со слов спикера, хорошим спросом на квартиры,— отметил представитель компании «СУ-10» Эдуард Камалетдинов. — Однако до конца не проработан вопрос по себестоимости строительства, сложности с рабочей силой в том регионе, построение логистики поставки строительных материалов. Все эти вопросы требуют проработки, после которой и возможно будет определить целесообразность участия в подобных проектах».

Директор ООО «Специализированный застройщик "Строитель групп"» Ильсеяр Ларионова также обратила внимание на «возможный дефицит рабочих и инженерных сотрудников». «Кроме того, просматриваются дороговизна стоимости строительства и сложности в оформлении проектного финансирования»,— добавила госпожа Ларионова.

Генеральный директор сети агентств недвижимости «Эксперт» Елена Андреева считает, что в ЛНР и ДНР имеется «огромный потенциал для бизнеса». «Сейчас там в развитие инфраструктуры вкладываются огромные деньги: строятся дороги, протягиваются коммуникации. Московские инвесторы смотрят в сторону этих регионов и готовы в них заходить. Учитывая климат, там будет выгодно стоить не только многоэтажки, но и малоэтажное жилье, — отметила госпожа Андреева. — Но с другой стороны, полагаю, что местный строительный рынок не такой активный, как привыкли наши застройщики. Надо понимать, кто будет приобретать там жилье. Будут ли некие госпрограммы субсидирования? Пока самый важный вопрос: а кто покупатель?».

Булат Баширов