Путин подписал закон о ветеранах боев в приграничье

Президент Владимир Путин сегодня, 21 апреля, подписал закон о наделении статусом ветерана боевых действий военнослужащих, правоохранителей и добровольцев, участвовавших в отражении вторжения ВСУ на приграничные территории России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Изначально изменения в федеральный закон «О ветеранах» предполагали, что соответствующий статус получат военные и сотрудники силовых ведомств, которые выполняли задачи по «отражению вооруженного вторжения» во время «вооруженной провокации» на границе и в других регионах России. Ко второму чтению законопроекта комитеты Госдумы по труду и по обороне подготовили совместные поправки, наделяющие таким же статусом участников добровольческих формирований, выполнявших аналогичные боевые задачи.

Законопроект, внесенный правительством в Думу 28 февраля, направлен на повышение социальной защиты участников боевых действий и необходим для создания условий, которые обеспечат им «достойную жизнь», «почет и уважение в обществе», отмечалось в пояснительной записке. Поправки были призваны заполнить правовой пробел, который ранее не позволял наделять льготным статусом военнослужащих в приграничье и тех, кто отражает атаки на территории России, в частности в Белгородской, Брянской и Курской областях (эти территории ранее не были включены в перечень мест боевых действий). Вопрос об этом поднимался на прямой линии с Владимиром Путиным 19 декабря 2024 года, и тогда президент пообещал исправить ситуацию.

Божена Иванова