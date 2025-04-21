Первая встреча кардиналов после смерти папы Франциска пройдет 22 апреля

Первая встреча кардиналов после смерти папы римского Франциска состоится во вторник, 22 апреля. Это не конклав, уточнил официальный представитель Ватикана Маттео Бруни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

«Это первый раз, когда они встречаются, они должны принять решения для Церкви, важные с учетом того, что папа умер. Но это еще не конклав»,— заявил господин Бруни. Его слова приводит Corriere della Sera.

На встречу прибудут кардиналы, находящиеся в Риме. Маттео Бруни уточнил, что в ходе беседы следует определить место и время похорон понтифика, а также решить вопрос о перемещении его тела в собор Святого Петра.

Франциск (в миру — Хорхе Марио Бергольо) умер в своей резиденции в Ватикане утром 21 апреля. Ему было 88 лет. Последним появлением понтифика перед публикой стало пасхальное обращение к верующим 20 апреля. Франциск занимал пост папы римского 3055 дней, с 2013 года.