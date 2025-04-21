Спортсмены из Новороссийска завоевали бронзу на Спартакиаде молодежи Кубани

Новороссийские спортсмены завоевали бронзовые награды на VI летней Спартакиаде молодежи Кубани 2025 года по греко-римской борьбе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Отличный результат для нашей команды — быть в тройке Спартакиады молодежи Кубани, поздравляем ребят и их тренеров!»,— отметил директор спортивной школы «Дельфин» Павел Костенко.

Спартакиада проходила с 18 по 20 апреля в Краснодаре. Новороссийск представили воспитанники спортивных школ «Натухаевская», «Дельфин» и «Виктория». Они завоевали третье общекомандное место, уступив Краснодару и Геленджику.

Алена Воробьева