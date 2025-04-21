Спортсмены из Ростовской области завоевали 14 золотых медалей на соревнованиях «Донская регата»

В Ростове-на-Дону завершились Всероссийские соревнования по академической гребле «Донская регата». Состязания проходили с 16 по 21 апреля на базе гребного канала «Дон», сообщается на сайте правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Донской регион представляли 74 спортсмена. Команде удалось завоевать 49 медалей: 14 золотых, 21 серебряных и 14 бронзовых.

Всего в мероприятии участвовали более 300 спортсменов из 17 регионов Российской Федерации. Соревнования проходили в семи классах судов – одиночке, двойке и четверке парной, двойке и четверке без рулевого, одиночке легкого веса, восьмерке с рулевым.

Мария Хоперская