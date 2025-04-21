Где в Воронеже 22 апреля отключат холодную воду

В Воронеже в связи с проведением плановых работ на водоподъемной станции на левом берегу ограничат подачу холодной воды на 54 улицах. Ограничения будут действовать С 10:00 до 16:00 22 апреля. Об этом сообщили в «РВК-Воронеж».

Подачу воды ограничат по следующим адресам: