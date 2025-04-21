Где в Воронеже 22 апреля отключат холодную воду
В Воронеже в связи с проведением плановых работ на водоподъемной станции на левом берегу ограничат подачу холодной воды на 54 улицах. Ограничения будут действовать С 10:00 до 16:00 22 апреля. Об этом сообщили в «РВК-Воронеж».
Подачу воды ограничат по следующим адресам:
- улица Героев Стратосферы, 2, 2б, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 14а, 16, 16б, 18,18/1, 18а, 20, 20а, 22, 22а, 22б, 22в, 22г, 24/1, 24/2, 26;
- Ленинский проспект, 2, 2/2, 2/4, 2/5, 2к4, 4, 6/1, 6/2, 6/3, 8/1,8д;
- улица Циолковского, 28, 28/1, 28/10, 28/8, 28/9, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/7, 34/8, 34/9, 36, 36б.
- Также воду полностью отключат на следующих улицах: переулки Баженова, Заслонова, Новороссийский, Прохладный, Сеченова, Химический, Цимлянский, улицы Азовская, Балашовская, Варшавская, Венецианова, Волго-Донская, Волжская, Волкова, Вологодская, Воронихина, Донецкая, Дружбы, Дубровина, Заслонова, Ковалевской, Корейская, Корольковой, Костромская, Кронштадтская, Кулибина, Лебедева, Левитана, Ленская, Лихачева, Менделеева, Меркулова, Мечникова, Небольсина, Новикова, Новороссийская, Новосибирская, Пекинская, Просторная, Путилина, Ростовская, Саврасова, Сеченова, Танеева, Третьякова, Цимлянская, Чебышева, Читинская, Шинников, Шубина, Ярославская.