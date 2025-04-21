Президент РФ упразднил Косинский районный суд
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об упразднении Косинского районного суда Пермского края. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Упразднить Косинский районный суд Пермского края, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Кочевского районного суда Пермского края», — указано в законе.
В составе Кочевского районного суда образуется постоянное судебное присутствие в селе Коса Косинского района Пермского края.