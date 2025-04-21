Число клиентов экосистемы «Т» превысило 50 млн человек или треть населения России. Это следует из отчетности группы «Т-Технологии» за март 2025 года. Это на 19% больше показателей 2024-го и в пять раз больше чем пять лет назад. Клиенты доверяют группе Т-Банка более 5 трлн руб. Котировки акций «Т» с начала года выросли на 19%, бумаги вошли в топ-4 у частных инвесторов из-за быстрого роста бизнеса и регулярных дивидендов. Ближайшие дивиденды компания выплатит в мае, тогда же объявит про новые выплаты вместе с отчетностью за первый квартал 2025 года.

РЖД открыли продажу билетов на электрички между Имеретинским курортом и Сухумом. Они начнут курсировать с 1 мая, будут отправляться дважды в день. стоимость билета на весь маршрут — 356 руб.

Савеловский суд Москвы обязал Владислава Бакальчука выплатить бывшей жене Татьяне Ким 217 млн руб. по делу о разделе имущества. Об этом сообщает РБК. Инстанция 17 апреля вынесла решение по этому делу в пользу Ким: ей отошла доля в 1% в ООО «Вайлдберриз», которой владел Бакальчук, и она стала владельцем 100% компании.