«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг Нижегородской области на уровне ruА+

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Нижегородской области на уровне ruА+ с прогнозом «стабильный». Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Эксперты отметили, что рейтинг обусловлен высоким уровнем развития экономики, умеренным уровнем демографического развития и рынком труда с ограниченными ресурсами, умеренно высокой сбалансированностью бюджета и умеренно низкой долговой нагрузкой.

По их мнению, положительное влияние на рейтинг оказывают высокие показатели ВРП на душу населения и соотношение среднедушевых денежных доходов граждан к величине прожиточного минимума. При этом инвестиционный климат в регионе находится на комфортном уровне.

Ранее «Ъ-Приволжье» писал, что рейтинговое агентство АКРА в 2024 году подтвердило кредитный рейтинг Нижнего Новгорода на уровне А(RU) с прогнозом «стабильный».

Анастасия Титова