Температура воздуха опустится в Удмуртии до -2°С к середине недели

Завтра в Удмуртии ожидается ветреная погода с перепадами температур, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра. Ночью 22 апреля температура снизится до 8-13°С, а днем поднимется до 21-26°С, в северной части республики — до 16-21°С. Во второй половине вторника в северных районах возможны дожди из-за прохождения холодного фронта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В ночь на среду, 23 апреля, дожди охватят большую часть региона, а днем осадки маловероятны. Ожидается резкое похолодание: ночью температура составит -2..+4°С, к обеду она поднимется до 10-15°С, в северных районах — 5-10°С. В четверг, 24 апреля, местами пройдут кратковременные дожди и возможны грозы. Ночью температура составит 0..+5°С, днем — 20-25°С (в северных районах — 15-20°С).

Ночью и в первую половину пятницы, 25 апреля, ожидаются дожди и локальные грозы. Температура ночью составит 5-10°С, днем — 12-17°С (в северных районах — 8-13°С). По предварительному прогнозу, в выходные дни в Удмуртии сохранятся значительные колебания температур.