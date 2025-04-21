Более 30 мигрантов доставили из нижегородского хостела в военкомат
В Нижнем Новгороде по итогам рейда в Канавинском районе в одном из хостелов выявили более 30 бывших иностранных граждан. По данным РИА «Новости», все они получили российское гражданство, но проигнорировали вопрос с постановкой на военный учет.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Рейд был организован военными следственными органами СК РФ с ФСБ, ГМВД и облвоенкомата при силовой поддержке Росгвардии.
Всех, кто должен был встать на учет после получения гражданства, но не сделал этого, доставили в областной военкомат.