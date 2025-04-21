Более 30 мигрантов доставили из нижегородского хостела в военкомат

В Нижнем Новгороде по итогам рейда в Канавинском районе в одном из хостелов выявили более 30 бывших иностранных граждан. По данным РИА «Новости», все они получили российское гражданство, но проигнорировали вопрос с постановкой на военный учет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Рейд был организован военными следственными органами СК РФ с ФСБ, ГМВД и облвоенкомата при силовой поддержке Росгвардии.

Всех, кто должен был встать на учет после получения гражданства, но не сделал этого, доставили в областной военкомат.

Андрей Репин