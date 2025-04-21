«Автомобиль займет место между подустаревшей Granta и более дорогой Vesta»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о начале производства и будущем старте продаж главной новинки АвтоВАЗа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: LADA Фото: LADA

В минувшую субботу, 19 апреля, был торжественно дан старт производству Lada Iskra. Этот день был выбран не случайно: ровно 55 лет назад здесь же, в Тольятти, начался выпуск автомобиля ВАЗ-2101, легендарной «копейки». Символичной будет и дата начала продаж Lada Iskra. Этим днем назначено 20 июня нынешнего года, это число считается днем рождения волжского автозавода. К тому же как раз в эти дни в Санкт-Петербурге будет проходить Международный экономический форум, так что начало продаж «Искры», безусловно, станет событием, которое будут обсуждать в Северной столице.

19 апреля с тольяттинского конвейера сошли первые экземпляры Lada Iskra. На фотоотчете с мероприятия можно увидеть красный седан и синий универсал. Но это не весь модельный ряд. Предполагается, что будет еще и внедорожная версия универсала, которая будет называться Iskra Cross, основными отличиями которой будет увеличенный с 17 см до 20 см дорожный просвет и пластиковые защитные элементы на кузове. Производственные мощности позволяют выпускать до 150 тыс. автомобилей Iskra в год. А в модельном ряду Lada автомобиль займет место между подустаревшей, но все равно востребованной Granta и более дорогой Vesta. Новая модель оснащается 1,6-литровым мотором в версиях мощностью 90 л. с. и 106 л. с., в первом случае двигатель сочетается с 5-ступенчатой механикой. Самый мощный агрегат идет в паре с 6-ступенчатой механикой либо вариатором.

У людей старшего поколения, еще учивших в вузах историю КПСС, слово «Искра», конечно же, вызовет ассоциацию с ленинской газетой, выпускавшейся в подполье. Однако на самом деле название это вполне себе автомобильное. 20 лет назад появился на свет Chevrolet Spark, что как раз и значит «Искра». Выпускается модель с таким название и сегодня. Только теперь Chevrolet Spark — это не заводной бензиновый хэтчбек, а довольно унылый китайский электрический кроссвер.

Дмитрий Гронский