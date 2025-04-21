В центре Екатеринбурга создадут защитную зону для сохранения старинных домов

В центральной части Екатеринбурга планируют создать защитную зону для сохранения старинных домов и усадеб XIX — начала XX века. Как следует из акта государственной историко-культурной экспертизы, проект объединенной зоны охраны охватит районы между улицами Радищева — 8 Марта — Малышева. Из документа следует, что проект разработан «Научно-производственным центром по охране и использованию памятников истории и культуры» по заказу регионального Управления госохраны объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Усадьба Бородиной на ул. Добролюбова

Фото: torgi.rts-tender.ru Усадьба Бородиной на ул. Добролюбова

Фото: torgi.rts-tender.ru

Проект направлен на сохранение исторической застройки и среды. Ограничения по высотности будут учитывать существующие объекты культурного наследия. Как рассказала изданию 66.ру, член общественного совета при управлении госохраны Юлия Бердюгина, объединенные зоны охраны обеспечивают комплексный подход к сохранению историко-градостроительной среды.

Кварталы разделены на пять зон с разными режимами использования, в зависимости от каждой, накладываются высотные ограничения на строительство от 9 до 33 метров. Госэкспертиза выдала положительное заключение на данный проект.