Глава Тольятти Илья Сухих сообщил, что с пресловутым дебаркадером в Комсомольске покончено

Глава Тольятти Илья Сухих сообщил сегодня в своем Telegram-канале, что с бывшим плавучим рестораном на старой набережной Комсомольского района покончено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«Не один сезон этот полуразрушенный объект, находившийся в частной собственности, уродовал наши речные ворота. Но собственник, будучи фактически банкротом, никаких мер не предпринимал, денег на демонтаж у него не было»,— заявил господин Сухих.

Городскими властями было принято решение задействовать дебаркадер в проведении учебной тренировки по разбору завалов для городских спасателей. И на сегодняшний день плавучего ресторана нет.

По словам главы Тольятти, осталось только вывезти строительные отходы, но и это в ближайшее время будет сделано.

Алексей Алексеев