Бастрыкин потребовал доклад по факту гибели ребенка в ДТП с квадроциклом в Татарстане

Главе Следственного комитета России Александр Бастрыкин представит доклад о ходе расследования аварии с квадроциклом в Татарстане, в результате которого погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин потребовал доклад по факту гибели ребенка в ДТП с квадрациклом в Татарстане

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Бастрыкин потребовал доклад по факту гибели ребенка в ДТП с квадрациклом в Татарстане

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

СУ СК России по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД). Александр Бастрыкин поручил главе ведомства доложить о ходе расследования уголовного дела и о результатах расследования обстоятельств ДТП.

Ранее сообщалось, что 15-летняя девочка без водительских прав вместе с младшим братом врезалась в автомобиль на квадроцикле. От полученных травм мальчик скончался.

Дарья Сайфиева