«Честность — наш главный актив и главный инструмент управления рисками»

Банк «Центр-инвест» выступил партнером сессии «Банкинг будущего: технологии человекоцентричности для достижения национальных целей» XXV Всероссийской банковской конференции и поделился своим опытом бизнес-модели социальной рыночной ответственности.



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В сессии приняли участие представители Банка России, Московской биржи, финансовых институтов, модератором сессии выступил заместитель Председателя Правления банка «Центр-инвест», к.э.н. Александр Долганов.

В рамках конференции спикеры обсудили стратегии человекоцентричности, практики развития финансовой грамотности, социальную ответственность российских банков и способы улучшения клиентского опыта.

Председатель Правления банка «Центр-инвест» Лидия Симонова поделилась опытом реализации и принципами социальной бизнес-модели банка. Банк использует в работе честные прозрачные условия без скрытых комиссий, что укрепляет доверие и лояльность клиентов.

«Честность — наш главный актив, основной моральный принцип и главный инструмент управления рисками. Именно честность помогает нам и нашим сотрудникам принимать верные решения своевременно, оперативно, с пониманием нужд и потребностей наших клиентов» — уточняет Лидия Симонова.

Качественный кредитный портфель позволяет банку сохранять низкий уровень процентных ставок, не «закладывая» в них избыточные риски. Это отвечает принципам устойчивого клиентоцентричного банкинга — развитие долгосрочных доверительных отношений с клиентами, а не получение сиюминутной прибыли.

Банк «Центр-инвест» сочетает технологическое развитие региона с человекоцентричным подходом, цифровизацией и инновационным управлением. Банк активно поддерживает социальные и культурные проекты, образование, науку, молодые таланты.

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