«Один из самых дорогих лотов представлен в проекте на Лужнецкой набережной»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, сколько стоит жилье в разных сегментах в проектах в непосредственной близости от Москвы-реки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Лишь 13 проектов в непосредственной близости от Москвы-реки строится сейчас в столице, шесть из них относятся к классу «премиум», еще пять бизнес-класса, три относятся к элитному сегменту и только один к комфорт-классу, посчитали специалисты платформы bnMAP.pro и компании «АЕОН-Девелопмент». Всего на рынке реализуется почти 450 лотов у воды сегмента «премиум» со средней площадью около 100 кв. м. Средневзвешенная стоимость квадратного метра в таких домах уже превысила отметку в 1,5 млн руб. Один из самых доступных вариантов за 25,3 млн руб. доступен в проекте в районе Дорогомилово, где стоимость «квадрата» остается ниже 1 млн руб. А один из самых дорогих лотов (его стоимость 2,8 млрд руб.) представлен в проекте на Лужнецкой набережной. Здесь стоимость квадратного метра составляет порядка 2,4 млн руб.

В сегменте «элит» сейчас доступно 105 вариантов в жилых комплексах у реки, это самое ограниченное предложение среди всех сегментов. При этом минимальный бюджет составляет 73,5 млн руб. Что касается бизнес-класса, то он традиционно является более многочисленным: 852 лота в жилых комплексах у воды. Средневзвешенная стоимость квадратного метра в таких проектах составляет чуть более 600 тыс. руб. Минимальный бюджет покупки — 12,3 млн руб. В единственном проекте комфорт-класса, расположенном в Печатниках, минимальный бюджет покупки — 10,3 млн руб.

Светлана Бардина