Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о том, как Россия стала центром самого громкого разбирательства по применению спортсменами запрещенных препаратов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Самые громкие скандалы в спорте всегда были связаны с допингом или коррупцией. После печально известного канадца Бена Джонсона, который попался на стероидах 1988-м, подобных историй было множество, но то, что произошло с российскими атлетами, точно останется в истории спорта как самое громкое разбирательство по применению допинга на планете Земля. Ведь обвинили не отдельных атлетов, а целую страну! Борцы с допингом уверяли, что в России действует система употребления запрещенных препаратов на государственном уровне. У нас отобрали, вдумайтесь, 48 только олимпийских медалей.

По-настоящему мощно полыхнуло после Олимпиады в Сочи, когда на немецком телеканале ARD вышел документальный фильм с расследованием допинговой истории в России. Международное антидопинговое агентство WADA сразу инициировало расследование, с тех пор российский спорт перестал существовать в нормальном режиме. Ответ на вопрос о том, как такое могло случиться, прост. WADA заполучило ценного информатора Григория Родченкова. Он сначала помогал спортсменам нарушать закон, а потом сбежал в США и указывал кого и на каком препарате ловить. К тому же именно в лаборатории Родченкова был придуман метод обнаружения лекарств, которые принимали атлеты так называемого Восточного блока. То есть России, бывших стран СССР и тех уголков планеты, где работали наши тренеры.

Методов обнаружения препаратов, которыми пользовались спортсмены западных стран, почему-то не изобрели, поэтому здесь, несмотря на очевидные нарушения, громких дел значительно меньше. Да и то, что доходит до прессы, завершается быстро, в основном с минимальными потерями для нарушителей. Яркий пример — итальянский теннисист Янник Синнер, которого, несмотря на все доказательства по применению запрещенных препаратов, дисквалифицировали лишь на четыре месяца. Сейчас про допинг российских атлетов международные организации воспоминают нечасто. У них есть другие поводы, чтобы забанить весь спорт нашей страны, но не сомневаюсь, что тема не закрыта, а лишь отложена на время.

Владимир Осипов